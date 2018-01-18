СМИ: РФ включит спецпрокурора США и главу комиссии WADA в санкционный список

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Четверг, 18 января 2018, 03:12

Совет Федерации РФ подготовил предварительную версию списка лиц, на которых могут быть распространены санкции. 

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Совет Федерации РФ готовит санкционный список, куда попадут глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, спецпрокурор США Роберт Мюллер, ​глава по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен

По словам собеседников издания, всего в список может войти не меньше 10 человек. О том, что санкции необходимо ввести против определенных людей могут объявить после зимней Олимпиады в Корее.

Предполагается, что после утверждения списка Совет Федерации обратится в МВД с просьбой ограничить въезд в Россию его фигурантов, рассказал один из источников.

Как известно, Мюллер занимается расследованием вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. В ходе работы Мюллер изучает работу экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его связи с Россией и Украиной, а также действия экс-советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

WADA сыграло ключевую роль в развитии скандала, приведшего к приостановке членства Олимпийского комитета России в МОК и пересмотре итогов Олимпийских игр в Сочи (сборная России лишилась 13 медалей Игр и потеряла первое место в неофициальном медальном зачете).

Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2018 в Корее только под нейтральным флагом.

Темы: Росcия США Олимпиада
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