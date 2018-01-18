Меркель і Курц хочуть скоротити нелегальну міграцію до ЄС

Берлін і Відень вирішили покращити захист зовнішніх кордонів ЄС, щоб скоротити нелегальну міграцію.

Про це заявила федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель після зустрічі зі своїм австрійським колегою Себастьяном Курцом у Берліні, пише DW.com.

Під час зустрічі Меркель наголосила на необхідності зміцнення партнерських відносин з країнами походження біженців задля боротьби з нелегальною міграцією з цих країн.

За словами канцлерки ФРН, з країнами походження мігрантів слід шукати "нових форм співробітництва", а також вести боротьбу з нелегальними перевізниками.

Курц своєю чергою наголосив, що вирішення проблеми нелегальної міграції полягає у "належному захисті зовнішніх кордонів та кращій допомозі на місці".

Водночас, за його словами, Відню не можна дорікати щодо його участі у подоланні міграційної кризи, оскільки Австрія у ЄС посідає друге місце за кількістю прийнятих прохачів притулку в перерахунку на кількість населення країни.

Курц також зауважив, що дискусія щодо квот на розподіл мігрантів всередині ЄС займає "занадто багато місця".

Ще у часи перебування на посаді міністра закордонних справ Австрії, Курц активно критикував "політику гостинності" щодо біженців, якої дотримувалася Меркель.

Як відомо, Австрія підтримує позицію таких країн, як Польща й Угорщина, які відмовляються приймати мігрантів згідно з запропонованими Брюсселем квотами.

Як повідомлялось, Берлін занепокоєний наміром Європейського парламенту внести зміни до профільної Дублінської угоди, згідно з якими питанням надання притулку за певних обставин буде займатися та країна, де вже мешкають родичі біженця.

Відповідно, Німеччині доведеться прийняти значно більше біженців.