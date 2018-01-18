Меркель и Курц хотят сократить нелегальную миграцию в ЕС

Берлин и Вена решили улучшить защиту внешних границ ЕС, чтобы сократить нелегальную миграцию.

Об этом заявила федеральная канцлер Германии Ангела Меркель после встречи со своим австрийским коллегой Себастьяном Курцом в Берлине, пишет DW.com.

Во время встречи Меркель подчеркнула необходимость укрепления партнерских отношений со странами происхождения беженцев для борьбы с нелегальной миграцией из этих стран.

По словам канцлера ФРГ, со странами происхождения мигрантов следует искать "новые формы сотрудничества", а также вести борьбу с нелегальными перевозчиками.

Курц в свою очередь подчеркнул, что решение проблемы нелегальной миграции состоит в "надлежащей защите внешних границ и лучшей помощи на месте".

Однако, по его словам, Вену нельзя упрекать относительно ее участия в преодолении миграционного кризиса, поскольку Австрия в ЕС занимает второе место по количеству принятых просителей убежища в пересчете на количество населения страны.

Курц также отметил, что дискуссия по квотам на распределение мигрантов внутри ЕС занимает "слишком много места".

Еще во времена пребывания в должности министра иностранных дел Австрии, Курц активно критиковал "политику гостеприимства" в отношении беженцев, которой придерживалась Меркель.

Как известно, Австрия поддерживает позицию таких стран, как Польша и Венгрия, которые отказываются принимать мигрантов согласно предложенным Брюсселем квотами.

Как сообщалось, Берлин обеспокоен намерением Европейского парламента внести изменения в профильное Дублинское соглашение, согласно которым вопросами предоставления убежища при определенных обстоятельствах будет заниматься та страна, где уже живут родственники беженца.

Соответственно, Германии придется принять гораздо больше беженцев.