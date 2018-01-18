Бывший охранник Януковича рассказал подробности его побега

Из Запорожской области в ночь на 23 февраля 2014 года экс-президента Виктора Януковича с охраной забрали 3 российских вертолета Ми-8.



Об этом 18 января во время допроса в Оболонском районном суде Киева сказал сотрудник Управления госохраны Виктор Ризниченко, который поведал подробности побега экс-президента.



По словам сотрудника УГО, 21 февраля 2014 года Янукович находился в Администрации президента, во второй половине дня около 17 часов выехал кортежем в Межигорье, в 22 часов вечера Янукович вылетел двумя вертолетами из Межигорья в неизвестном направлении.



"Через несколько часов я получил распоряжение ехать в Харьков в составе передовой группы. Со мной также выезжали еще несколько авто... Выезжали группами, встретились на 110-м километре трассы Киев-Харьков", - рассказывает Ризниченко.



"Мы прибыли в Харьков где-то в 10:00 утра 22 февраля, поехали в резиденцию, где уже находился Янукович. Знаю, что в этот день он дал интервью журналистам и должен был посетить съезд Партии регионов. Но это мероприятие отменили, и после обеда Янукович кортежем выехал в аэропорт Харькова", – отметил сотрудник УГО.



Оттуда, по словам охранника, двумя вертолетами вылетели в неизвестном направлении. Через час диспетчер "Украэроруха" передал экипажу требование Александра Турчинова вернуться на аэродром в Харьков, на что пилоты сообщили, что для этого не хватит горючего. Вертолеты сели в Донецке.



Там Янукович с охранниками загрузились в самолеты типа Falcon, однако не успели вылететь: представители государственной пограничной службы заявили, что вылет запрещен, потому что не оформлены соответствующие документы.



Экс-президента пересадили в машину и перевезли в особняк в Донецке, где Янукович провел частности встречу с олигархом Ринатом Ахметовым.



Около 22 часов 22 февраля автомобилями Янукович с охраной выехали в направлении АР Крым.



По словам Ризниченко, возле города Бердянск Запорожской области кортеж подъехал к сельскохозяйственному полю.



"Осветили фарами авто это поле и буквально сразу на него сели 3 вертолета Ми-8. На фюзеляже - изображена красная звезда, неизвестные пилоты были в спецснаряжении, без шевронов или нашивок", - рассказал охранник.



"Думаю, что это были вертолеты Российской Федерации", - добавил он.



Ризниченкорассказал о перегрузке в самолет, остановке по техническим причинам в Анапе Российской Федерации.



23 февраля из Анапы Януковича доставили в Ялту (Крым), где борт встретили российские военные. Оттуда экс-президента привезли на базу Черноморского флота РФ в Казачьей Бухте.



Сотрудник УГО говорит, что там Янукович сделал охранникам предложение: кто хочет, лететь с ним. Согласие дали более 10 человек. Сам Ризниченко с несколькими коллегами отказался и утром следующего дня отправился в Киев.



Охранник отметил, что последний раз последний раз видел Януковича на плацу около Севастополя 23 часов 23 февраля.