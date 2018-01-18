"NеwsOne" перевірять через "державний переворот" і літаки РФ

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "NеwsOne" через порушення вимог закону "Про телебачення і радіомовлення".

Таке рішення було прийнято під час засідання Нацради 18 січня, повідомляє Укрінформ.

Як зазначив голова Національної ради Юрій Артеменко, Нацрада отримала запит народних депутатів Ірини Геращенко, Марії Іонової та Ірини Фріз щодо поширення 29 листопада 2017 року у передачі "Український формат" під час виступу народного депутата, власника телеканалу "NеwsOne" Євгена Мураєва інформації, яка, на думку заявників, розпалює національну ворожнечу та ненависть, принижує національну честь і гідність.

Артеменко також розповів, що зафіксовано систематичне підняття в ефірі (у виконанні співробітників каналу, ведучих передач та запрошених гостей) теми "державного перевороту". Зокрема Євгеном Червоненком, Надією Савченко, В'ячеславом Піховшеком, Мураєвим.

За словами Артеменка, ведучі або журналісти при цьому не заперечували та не намагалися припинити такі висловлювання.

Також в Нацраді мають претензії до сюжету від 17 грудня 2017 року у передачі "Світова політика з Олегом Волошиним" на тему ситуації, що відбулася в листопаді у Сирії.

У передачі було продемонстровано відеоролик, в якому наявні сцени функціювання Повітряних сил РФ, що, як заявили в Нацраді, може розглядатися як популяризацію російської авіації, тобто органів держави-агресора.

Артеменко заявив, що з цього приводу до Нацради надійшов лист СБУ.