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"NеwsOne" проверят из-за "государственного переворота" и самолетов РФ

Четверг, 18 января 2018, 14:23

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "NеwsOne" за нарушения требований закона "О телевидении и радиовещании".

Такое решение было принято на заседании Нацсовета 18 января, сообщает Укринформ.

Как отметил председатель Национального совета Юрий Артеменко, Нацсовет получил запрос народных депутатов Ирины Геращенко, Марии Ионовой и Ирины Фриз по распространению 29 ноября 2017 в передаче "Украинский формат" во время выступления народного депутата, владельца телеканала "NеwsOne" Евгения Мураева информации, которая, по мнению заявителей, разжигает национальную рознь и ненависть, унижает национальную честь и достоинство.

Артеменко также рассказал, что зафиксировано систематическое поднятие в эфире (в исполнении сотрудников канала, ведущих передач и приглашенных гостей) темы "государственного переворота". В частности Евгением Червоненко, Надеждой Савченко, Вячеслав Пиховшеком, Мураевым.

По словам Артеменко, ведущие или журналисты при этом не отрицали и ни пытались прекратить такие высказывания.

Также у Нацсовете есть претензии к сюжету от 17 декабря 2017 в передаче "Мировая политика с Олегом Волошиным" на тему ситуации, состоявшейся в ноябре в Сирии.

В передаче был продемонстрирован видеоролик, в котором имеются сцены функционирования Воздушных сил РФ, что, как заявили в Нацсовете, может рассматриваться как популяризацию российской авиации, то есть органов государства-агрессора.

Артеменко заявил, что по этому поводу в Нацсовет поступило письмо СБУ.

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Темы: СМИпропагандацензура
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