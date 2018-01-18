"NеwsOne" проверят из-за "государственного переворота" и самолетов РФ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "NеwsOne" за нарушения требований закона "О телевидении и радиовещании".



Такое решение было принято на заседании Нацсовета 18 января, сообщает Укринформ.



Как отметил председатель Национального совета Юрий Артеменко, Нацсовет получил запрос народных депутатов Ирины Геращенко, Марии Ионовой и Ирины Фриз по распространению 29 ноября 2017 в передаче "Украинский формат" во время выступления народного депутата, владельца телеканала "NеwsOne" Евгения Мураева информации, которая, по мнению заявителей, разжигает национальную рознь и ненависть, унижает национальную честь и достоинство.



Артеменко также рассказал, что зафиксировано систематическое поднятие в эфире (в исполнении сотрудников канала, ведущих передач и приглашенных гостей) темы "государственного переворота". В частности Евгением Червоненко, Надеждой Савченко, Вячеслав Пиховшеком, Мураевым.



По словам Артеменко, ведущие или журналисты при этом не отрицали и ни пытались прекратить такие высказывания.



Также у Нацсовете есть претензии к сюжету от 17 декабря 2017 в передаче "Мировая политика с Олегом Волошиным" на тему ситуации, состоявшейся в ноябре в Сирии.



В передаче был продемонстрирован видеоролик, в котором имеются сцены функционирования Воздушных сил РФ, что, как заявили в Нацсовете, может рассматриваться как популяризацию российской авиации, то есть органов государства-агрессора.



Артеменко заявил, что по этому поводу в Нацсовет поступило письмо СБУ.