На трасі Київ-Одеса вантажівки заблокували рух

На автошляху Київ-Одеса вантажівки ускладнили рух транспорту.

Про це повідомляє прес-центр Патрульної поліції 18 січня.

"Деякі водії, попри обмеження руху великогабаритного транспорту, намагалися проїхати трасою, однак не впоралися з керуванням та заблокували рух іншим транспортним засобам", – йдеться в повідомленні.

Таким чином на автодорозі Одеса-Київ, в Уманському районі, рух у напрямку Києва ускладнено.

Для усунення перешкод на дорозі працюють поліцейські та рятувальники.

"Наголошуємо всім водіям на неухильному виконанні законних вимог поліцейських!", – підкреслюють у поліції.

Водіїв просять дотримуватися ПДР, не припарковувати автомобілі на дорогах, не перекривати проїжджі частини, аби не заважати руху та роботі аварійного транспорту й снігоприбиральної техніки.