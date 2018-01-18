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На трасі Київ-Одеса вантажівки заблокували рух

Четвер, 18 січня 2018, 15:19

На автошляху Київ-Одеса вантажівки ускладнили рух транспорту.

Про це повідомляє прес-центр Патрульної поліції 18 січня.

"Деякі водії, попри обмеження руху великогабаритного транспорту, намагалися проїхати трасою, однак не впоралися з керуванням та заблокували рух іншим транспортним засобам", – йдеться в повідомленні.

Таким чином на автодорозі Одеса-Київ, в Уманському районі, рух у напрямку Києва ускладнено.

Для усунення перешкод на дорозі працюють поліцейські та рятувальники.

"Наголошуємо всім водіям на неухильному виконанні законних вимог поліцейських!", – підкреслюють у поліції.

Водіїв просять дотримуватися ПДР, не припарковувати автомобілі на дорогах, не перекривати проїжджі частини, аби не заважати руху та роботі аварійного транспорту й снігоприбиральної техніки.

Теми: транспорт
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