На трассе Киев-Одесса грузовики заблокировали движение

На автодороге Киев-Одесса грузовики осложнили движение транспорта.



Об этом сообщает пресс-центр патрульной полиции 18 января.



"Некоторые водители, несмотря на ограничение движения крупногабаритного транспорта, пытались проехать по трассе, однако не справились с управлением и заблокировали движение другим транспортным средствам", - говорится в сообщении.



Таким образом, на автодороге Одесса-Киев, в Уманском районе, движение в направлении Киева затруднено.



Для устранения препятствий на пути работают полицейские и спасатели.



"Напоминаем всем водителям о неукоснительном выполнении законных требований полицейских!", - подчеркивают в полиции.



Водителей просят соблюдать ПДД, не припарковывать автомобили на дорогах, не перекрывать проезжие части, чтобы не мешать движению и работе аварийного транспорта и снегоуборочной техники.