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На трассе Киев-Одесса грузовики заблокировали движение

Четверг, 18 января 2018, 15:19

На автодороге Киев-Одесса грузовики осложнили движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-центр патрульной полиции 18 января.

"Некоторые водители, несмотря на ограничение движения крупногабаритного транспорта, пытались проехать по трассе, однако не справились с управлением и заблокировали движение другим транспортным средствам", - говорится в сообщении.

Таким образом, на автодороге Одесса-Киев, в Уманском районе, движение в направлении Киева затруднено.

Для устранения препятствий на пути работают полицейские и спасатели.

"Напоминаем всем водителям о неукоснительном выполнении законных требований полицейских!", - подчеркивают в полиции.

Водителей просят соблюдать ПДД, не припарковывать автомобили на дорогах, не перекрывать проезжие части, чтобы не мешать движению и работе аварийного транспорта и снегоуборочной техники.

Темы: транспорт
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