У Порошенка обіцяють змінити закон про Антикорупційний суд

Президентський закон про Антикорупційний суд намагатимуться включити до порядку денного вже наступної сесії Верховної Ради.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

"Щодо закону про антикорупційний суд. Наступну сесію ми розпочнемо з включення його до порядку денного. Далі розпочнеться серйозна робота депутатського корпусу", - написала вона.

За її словами у Верховній Раді після проходження законом першого читання "ймовірно, буде створено робочу групу".

"Звичайно, будуть враховані рекомендації Венеційської комісії, МВФ. Будемо шукати консенсус і, звичайно, законопроект буде в тому чи іншому ступені змінений. Але закон про Антикорупційний суд буде прийнятий. Коли зможе запрацювати сам суд? Виходячи з оптимістичних прогнозів – десь до півроку, з урахуванням всіх процедур", - написала вона.

Як відомо, наступна сесія Верховної Ради розпочнеться вже наступного місяця, 5 лютого.

У четвер 18 січня Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

22 грудня проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.