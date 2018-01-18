У Краматорську загинув спостерігач СММ ОБСЄ

У Краматорську внаслідок ДТП загинув спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомила прес-служба СММ ОБСЄ агентству "Інтерфакс-Україна".

"СММ підтверджує, що сьогодні вранці один з наших спостерігачів став учасником ДТП. Спостерігач їхав на таксі по Краматорську, в результаті ДТП загинув на місці події", - розповіли в агентстві.

Раніше росЗМІ з посиланням на ОРЛО повідомляли, що у Краматорську загинув представник СММ ОБСЄ в Україні Віталій Зара.