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У Краматорську загинув спостерігач СММ ОБСЄ

Четвер, 18 січня 2018, 19:18
У Краматорську загинув спостерігач СММ ОБСЄ

У Краматорську внаслідок ДТП загинув спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомила прес-служба СММ ОБСЄ агентству "Інтерфакс-Україна".

"СММ підтверджує, що сьогодні вранці один з наших спостерігачів став учасником ДТП. Спостерігач їхав на таксі по Краматорську, в результаті ДТП загинув на місці події", - розповіли в агентстві.

Раніше росЗМІ з посиланням на ОРЛО повідомляли, що у Краматорську загинув представник СММ ОБСЄ в Україні Віталій Зара.

"Українська правда" у Threads

Теми: КраматорськДТПОБСЄ
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