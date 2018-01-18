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В Краматорске погиб наблюдатель СММ ОБСЕ

Четверг, 18 января 2018, 19:18
В Краматорске погиб наблюдатель СММ ОБСЕ

В Краматорске в результате ДТП погиб наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ агентству "Интерфакс-Украина".

"СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия", - рассказали в агентстве.

Ранее росЗМИ со ссылкой на ОРЛО сообщали, что в Краматорске погиб представитель СММ ОБСЕ в Украине Виталий Зара.

Темы: КраматорскДТПОБСЕ
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