Україна не справляється з дотриманням прав людини – HRW

Українська влада відмовилася від важливих обіцянок щодо прав людини протягом 2017 року.

Про це йдеться у Всесвітньому звіті 2018 року організації Human Rights Watch.

"У минулому році Київ розглядав своє правозахисне зобов'язання так, ніби воно було необов'язковим", - сказала дослідниця Human Rights Watch щодо України Таня Купер.

За її словами, українська влада здійснює "деякі глибоко недемократичні практики та пропонує нові закони, які підривають основні свободи українців".

У звіті зазначається, що за останні місяці уряд України зробив кілька кроків, щоб обмежити свободу вираження поглядів, свободу засобів масової інформації та свободу об'єднань, пояснюючи свої дії необхідністю протистояти російській військовій агресії на сході України та антиукраїнській пропаганді.

"У березні український уряд ухвалив законодавство про введення кримінальних штрафів антикорупційним активістам, якщо вони не повідомляють публічно про свої активи. У липні президент Петро Порошенко запропонував законопроекти про запровадження надмірних публічних вимог до електронного декларування для всіх неприбуткових організацій", - розповідають в організації.

Крім того, у звіті наголошують, що влада майже нікого не притягнула до відповідальності за катування під вартою, незаконне затримання та інші порушення, пов'язані із збройними конфліктами.

"Керівництво Служби безпеки України заперечувало свою відповідальність за таємне затримання та насильницькі зникнення, незважаючи на численні, добре задокументовані твердження колишніх затриманих. Розслідування цих проявів військовим прокурором не дало суттєвих результатів", - стверджують у Human Rights Watch.

Також у звіті згадали про невтішні результати щодо розслідування та покарання винних у вбивствах під час Майдану у 2014 році та під час масових заворушень в Одесі.

"Через чотири роки після Майдану влада виявляє небажання проводити значущі переслідування причетних до більш ніж 100 смертей та інших численних злочинів", - йдеться у звіті.

Українська правда