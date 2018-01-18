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Украина не справляется с соблюдением прав человека - HRW

Четверг, 18 января 2018, 20:25
Украина не справляется с соблюдением прав человека - HRW

Украинские власти отказались от важных обещаний касательно прав человека в течение 2017 года.

Об этом говорится во Всемирном отчете 2018 года организации Human Rights Watch.

"В прошлом году Киев рассматривал свои правозащитные обязательства так, будто они были необязательными", - сказала исследовательница Human Rights Watch по Украине Таня Купер.

По ее словам, украинская власть осуществляет "некоторые глубоко недемократические практики и предлагает новые законы, которые подрывают основные свободы украинцев".

В отчете отмечается, что за последние месяцы правительство Украины сделало несколько шагов, чтобы ограничить свободу слова, свободу средств массовой информации и свободу объединений, объясняя свои действия необходимостью противостоять российской военной агрессии на востоке Украины и антиукраинской пропаганде.

"В марте украинское правительство приняло законодательство о введении уголовных штрафов антикоррупционным активистам, если они не сообщают публично о своих активах. В июле президент Петр Порошенко предложил законопроекты о введении избыточных публичных требований к электронному декларированию для всех неприбыльных организаций", - рассказывают в организации.

Кроме того, в отчете отмечается, что власти почти никого не привлекли к ответственности за пытки под стражей, незаконное задержание и другие нарушения, связанные с вооруженными конфликтами.

"Руководство Службы безопасности Украины отрицало свою ответственность за тайное задержание и насильственные исчезновения, несмотря на многочисленные, хорошо документированные утверждения бывших задержанных. Расследование этих проявлений военным прокурором не дало существенных результатов", - утверждают в Human Rights Watch.

Также в отчете вспомнили о неутешительных результатах по расследованию и наказанию виновных в убийствах во время Майдана в 2014 году и во время массовых беспорядков в Одессе.

"Через четыре года после Майдана власть проявляет нежелание проводить значимые преследования причастных к более чем 100 смертей и других многочисленных преступлений", - говорится в отчете.

Украинская правда

Темы: МайданДонбассправа человека
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