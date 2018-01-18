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Трамп запропонував перенести з Мінська переговори по Донбасу

Четвер, 18 січня 2018, 21:32
Трамп запропонував перенести з Мінська переговори по Донбасу

Президент США Дональд Трамп запропонував перенести з Мінська в інше місце переговори по Донбасу.

Про це заявив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, передає "Інтерфакс".

"Ми говорили про те, що "Мінськ-1" застопорився, у глухому куті, потрібен "Мінськ-2". Він (Дональд Трамп – ред.) говорить: "Давай в іншому місці (проведемо – ред.)". Я кажу: "Давайте", - розповів Назарбаєв на прес-конференції у Нью-Йорку за підсумками засідання Ради безпеки ООН.

"Взагалі це спочатку мало бути в Казахстані. Я поїздки робив, щоб зібрати всіх, щоб зустрілися там. Так домовилися, що в цьому напрямку будемо працювати", - додав Назарбаєв.

Президент Казахстану вважає, що на Донбас необхідно вводити миротворців, щоб вони "визначили кордон".

"Треба зближувати їхні позиції якось, підходити до взаєморозуміння. Цього взаєморозуміння сьогодні немає", - сказав він.

Раніше під час першої зустрічі Петра Порошенка з Володимиром Путіним у 2014 році Нурсултан Назарбаєв пропонував проводити зустрічі щодо Донбасу в Астані. Однак Путін обрав Мінськ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампДонбасМінські угодиНазарбаєв
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