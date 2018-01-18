Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу

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Четверг, 18 января 2018, 22:32

Президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по Донбассу.

Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает "Интерфакс".

"Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Дональд Трамп - ред.) говорит: "Давай в другом месте (проведем - ред.)". Я говорю : "Давайте", - рассказал Назарбаев на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета безопасности ООН.

"Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать", - добавил Назарбаев.

Президент Казахстана считает, что на Донбасс необходимо вводить миротворцев, чтобы они "определили границу".

"Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет", - сказал он.

Ранее во время первой встречи Петра Порошенко с Владимиром Путиным в 2014 году Нурсултан Назарбаев предлагал проводить встречи по Донбассу в Астане. Однако Путин выбрал Минск.

Темы: Трамп Донбасс Минские соглашения Назарбаев
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