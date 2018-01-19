ОБСЄ за добу зафіксувала 135 вибухів на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 135 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 16 січня по 19:30 17 січня.

Про це йдеться у звіті організації від 18 січня.

"У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, приблизно 60 вибухів проти близько 130 відповідно)", - повідомили в ОБСЄ.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, приблизно 75 вибухів проти близько 25 відповідно)", - підкреслили спостерігачі.

"У підконтрольних урядові районах члени патруля Місії бачили зенітну установку (ЗУ-23-2), установлену на вантажівку військового типу, що стояла неподалік с. Трьохізбенка, зенітну установку (ЗУ-23-2), встановлену на вантажівку військового типу, яка стояла поблизу с. Оріхове, і БМП-2, яка рухалася на північний захід біля смт Південне", - йдеться у звіті.

"16 січня в непідконтрольних урядові районах безпілотний літальний міні-апарат СММ зафіксував 1 бронетранспортер (БТР-60ПБ), траншейну машину (ТМК-2), колісний екскаватор і 10 вантажівок військового типу (п’ять "Урал", три "ГАЗ-66" і дві "КАМАЗ 4310") на території комплексу неподалік с. Хороше", - наголосили у Спостережній місії.

"17 січня спостерігачі також бачили БМП-1, яка стояла неподалік від смт Слов’яносербськ, і 2 зенітні установки (ЗУ-23-2), встановлені на вантажівки військового типу ("КАМАЗ"), що стояли поблизу Донецька", - йдеться у звіті.

.