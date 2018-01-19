Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ за сутки зафиксировала 135 взрывов на Донбассе

Пятница, 19 января 2018, 02:12

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 135 взрывов в зоне АТО за период с 19:30 16 января по 19:30 17 января.

Об этом говорится в отчете организации от 18 января.

"В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, примерно 60 взрывов против около 130 соответственно)", - сообщили в ОБСЕ.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, примерно 75 взрывов против около 25 соответственно)", - подчеркнули наблюдатели.

"В подконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели зенитную установку (ЗУ-23-2), установленную на грузовик военного типа, которая стояла неподалеку с. Трехизбенка, зенитную установку (ЗУ-23-2), установленную на грузовик военного типа, которая стояла вблизи с. Орехово, и БМП-2, которая двигалась на северо-запад возле пгт Южное", - говорится в отчете.

"16 января в неподконтрольных правительству районах беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал 1 бронетранспортер (БТР-60ПБ), траншейную машину (ТМК-2), колесный экскаватор и 10 грузовиков военного типа (пять"Урал", три "ГАЗ-66" и два "Камаз 4310") на территории комплекса неподалеку с. Хорошее", - отметили в Наблюдательной миссии.

"17 января наблюдатели также видели БМП-1, которая стояла неподалеку от пгт Славяносербск, и 2 зенитные установки (ЗУ-23-2), установленные на грузовики военного типа ("КАМАЗ"), стоявшие возле Донецка", - говорится в отчете.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
20:00
Что происходит на Авдиевскком коксохиме, и кого ждут на фронте – интервью комбата Игоря Губенко
19:59
Правительство Польши передало Украине 5 тысяч Starlink
Все новости...
Реклама: