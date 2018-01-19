ОБСЕ за сутки зафиксировала 135 взрывов на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 135 взрывов в зоне АТО за период с 19:30 16 января по 19:30 17 января.

Об этом говорится в отчете организации от 18 января.

"В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, примерно 60 взрывов против около 130 соответственно)", - сообщили в ОБСЕ.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, примерно 75 взрывов против около 25 соответственно)", - подчеркнули наблюдатели.

"В подконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели зенитную установку (ЗУ-23-2), установленную на грузовик военного типа, которая стояла неподалеку с. Трехизбенка, зенитную установку (ЗУ-23-2), установленную на грузовик военного типа, которая стояла вблизи с. Орехово, и БМП-2, которая двигалась на северо-запад возле пгт Южное", - говорится в отчете.

"16 января в неподконтрольных правительству районах беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал 1 бронетранспортер (БТР-60ПБ), траншейную машину (ТМК-2), колесный экскаватор и 10 грузовиков военного типа (пять"Урал", три "ГАЗ-66" и два "Камаз 4310") на территории комплекса неподалеку с. Хорошее", - отметили в Наблюдательной миссии.

"17 января наблюдатели также видели БМП-1, которая стояла неподалеку от пгт Славяносербск, и 2 зенитные установки (ЗУ-23-2), установленные на грузовики военного типа ("КАМАЗ"), стоявшие возле Донецка", - говорится в отчете.