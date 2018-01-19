РФ не приєднається до договору про заборону ядерної зброї - Лавров

Росія відмовилась приєднатися до Договору про заборону ядерної зброї (ДЗЯО), незважаючи на те, що "поділяє мету побудови без'ядерного світу".

Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров на засіданні Радбезу ООН 18 січня, передає "РИА Новости".

"Росія не має наміру приєднуватися до ДЗЯО. Виходимо з того, що повна ліквідація ядерної зброї можлива тільки в контексті загального і повного роззброєння в умовах забезпечення рівної і неподільної безпеки для усіх, в тому числі і для власників ядерної зброї, як це передбачає договір про нерозповсюдження (ДНЯО)", - підкреслив Лавров.

"Підписанню ДЗЯО передувала ілюзорна і небезпечна тенденція до примусу ядерних держав до відмови від наявних ядерних арсеналів - без урахування їх інтересів в сфері безпеки і стратегічних реалій", - додав він.

Міністр закордонних справ Росії також зазначив, що у договорі не враховуються всі фактори, які впливають на стратегічну стабільність і "він провокує глибокі розбіжності" між членами міжнародного співтовариства.

Як відомо, Договір про заборону ядерної зброї був підписаний в штаб-квартирі ООН 7 липня 2017 року. На даний момент документ підписали представники 53 країн, ратифікували три - Гаяна, Таїланд і Ватикан.