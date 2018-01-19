РФ не присоединится к договору о запрещении ядерного оружия - Лавров

Россия отказалась присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), несмотря на то, что "разделяет задачу построения безъядерного мира".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН 18 января, передает "РИА Новости".

"Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО/ Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для владельцев ядерного оружия, как это предусматривает договор о нераспространении (ДНЯО)", - подчеркнул Лавров.

"Подписанию ДЗЯО предшествовала иллюзорная и опасная тенденция к принуждению ядерных государств к отказу от имеющихся ядерных арсеналов - без учета их интересов в сфере безопасности и стратегических реалий", - добавил он.

Министр иностранных дел России также отметил, что в договоре не учитываются все факторы, которые влияют на стратегическую стабильность и "он провоцирует глубокие разногласия" между членами международного сообщества.

Как известно, Договор о запрещении ядерного оружия был подписан в штаб-квартире ООН 7 июля 2017. На данный момент документ подписали представители 53 стран, ратифицировали три - Гайана, Таиланд и Ватикан.