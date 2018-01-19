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Глава МЗС Угорщини: Будапешт не сприятиме проведенню засідання Україна-НАТО

П'ятниця, 19 січня 2018, 04:08

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не сприятиме проведенню засідання НАТО-Україна на рівні міністрів оборони.

Про це він сказав після зустрічі з головою Товариства угорської культури на Закарпатті і народним депутатом Верховної Ради Василем Брензовичем, передає "Радіо Свобода".

Сійярто підкреслив, що позиція Угорщини, як і раніше, залишається незмінною: Будапешт не підтримає євроінтеграційні прагнення Києва, поки ним порушуються європейські і міжнародні права.

"Угорщина готова до консультацій та укладення домовленостей із Києвом у питанні закону про освіту, але лише у випадку, якщо їхній зміст збігатиметься з інтересами та бажанням угорської меншини на Закарпатті", – наголосив міністр.

Політик додав, що офіційний Будапешт і надалі розглядає освітній закон України як такий, що спрямований проти міжнародних та європейських норм, двосторонніх домовленостей і базового договору між Будапештом і Києвом.

Сійярто зазначив, що із часу ухвалення рішення Венеційською комісією жодних консультацій між українською владою, урядом Угорщини та представниками угорської меншини на Закарпатті не було.

"В Будапешті з тривогою слідкують за подальшим розглядом у Верховній Раді законопроектів, які дискримінують права нацменшин", – заявив він.

Як відомо, 1 грудня 2017 року Венеціанська комісія опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.

Однак глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що рішення Венеціанської комісії є "абсолютно однозначним", і викладені в ньому пропозиції не можуть тлумачитися двозначно.

За словами Сійярто, з документа "Венеціанки" зрозуміло, що "правильне рішення" – це внесення змін у суперечливу 7 статтю закону "Про освіту."

Теми: УгорщинаУкраїнаНАТОМЗС
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