Глава МИД Венгрии: Будапешт не будет способствовать проведению заседания Украина-НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны.

Об этом он сказал после встречи с главой Общества венгерской культуры в Закарпатье и народным депутатом Верховной Рады Василием Брензовичем, передает "Радио Свобода".

Сийярто подчеркнул, что позиция Венгрии, как и раньше, остается неизменной: Будапешт не поддержит евроинтеграционные устремления Киева, пока им нарушаются европейские и международные права.

"Венгрия готова к консультациям и заключению договоренностей с Киевом в вопросе закона об образовании, но только в случае, если их содержание будет совпадать с интересами и желанием венгерского меньшинства в Закарпатье", – подчеркнул министр.

Политик добавил, что официальный Будапешт и в дальнейшем рассматривает образовательный закон Украины как такой, который направленный против международных и европейских норм, двусторонних договоренностей и базового договора между Будапештом и Киевом.

Сийярто отметил, что с момента принятия решения Венецианской комиссией никаких консультаций между украинской властью, правительством Венгрии и представителями венгерского меньшинства в Закарпатье не было.

"В Будапеште с тревогой следят за дальнейшим рассмотрением в Верховной Раде законопроектов, которые дискриминируют права нацменьшинств", – заявил он.

Как известно, 11 декабря 2017 года Венецианская комиссия опубликовала решение относительно языковых положений закона Украины "Об образовании".

Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, но одновременно – признает, что права венгроязычного меньшинства и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены и без внесения изменений в статью 7 закона, которой устанавливается язык обучения.

Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Венецианской комиссии – "абсолютно однозначно", и изложенные в нем предложения не могут толковаться двусмысленно.

По словам Сийярто, из документа "Венецианки" ясно, что "правильное решение" – это внесение изменений в противоречивую статью 7 закона "Об образовании".