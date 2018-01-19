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Глава МИД Венгрии: Будапешт не будет способствовать проведению заседания Украина-НАТО

Пятница, 19 января 2018, 04:08

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны.

Об этом он сказал после встречи с главой Общества венгерской культуры в Закарпатье и народным депутатом Верховной Рады Василием Брензовичем, передает "Радио Свобода".

Сийярто подчеркнул, что позиция Венгрии, как и раньше, остается неизменной: Будапешт не поддержит евроинтеграционные устремления Киева, пока им нарушаются европейские и международные права.

"Венгрия готова к консультациям и заключению договоренностей с Киевом в вопросе закона об образовании, но только в случае, если их содержание будет совпадать с интересами и желанием венгерского меньшинства в Закарпатье",  подчеркнул министр.

Политик добавил, что официальный Будапешт и в дальнейшем рассматривает образовательный закон Украины как такой, который направленный против международных и европейских норм, двусторонних договоренностей и базового договора между Будапештом и Киевом.

Сийярто отметил, что с момента принятия решения Венецианской комиссией никаких консультаций между украинской властью, правительством Венгрии и представителями венгерского меньшинства в Закарпатье не было.

"В Будапеште с тревогой следят за дальнейшим рассмотрением в Верховной Раде законопроектов, которые дискриминируют права нацменьшинств",  заявил он.

Как известно, 11 декабря 2017 года Венецианская комиссия опубликовала решение относительно языковых положений закона Украины "Об образовании".

Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, но одновременно – признает, что права венгроязычного меньшинства и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены и без внесения изменений в статью 7 закона, которой устанавливается язык обучения.

Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Венецианской комиссии – "абсолютно однозначно", и изложенные в нем предложения не могут толковаться двусмысленно.

По словам Сийярто, из документа "Венецианки" ясно, что "правильное решение" – это внесение изменений в противоречивую статью 7 закона "Об образовании".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенгрияУкраинаНАТОМИД
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