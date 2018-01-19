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Рада на законодавчому рівні закріпила поняття "спортивна зброя"

П'ятниця, 19 січня 2018, 04:45

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт", і на законодавчому рівні закріпила поняття "спортивна зброя".

За прийняття законопроекту №6120 проголосувало 238 депутатів, передає "Укрінформ".

Депутати визначили, що ''спортивна зброя - це сертифікована в установленому законодавством порядку вогнепальна (крім бойової) чи пневматична стрілецька, вихолощена (охолощена) та холодна зброя, що призначена виключно для ураження цілей під час проведення спортивних заходів, параметри і характеристики якої зафіксовано в правилах спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні''.

Депутати також доповнили новою частиною статтю 48 Закону: придбання, зберігання, перевезення і використання спортивної зброї, боєприпасів, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів здійснюються відповідно до законодавства суб’єктами сфери фізичної культури і спорту.

Під час обговорення законопроекту президент Національного параолімпійського комітету Валерій Сушкевич закликав депутатів підтримати законопроект через існування загрози зриву участі українських команд на змаганнях в Кореї.

"Через місяців півтора ви будете дивитись в Кореї як дві команди - олімпійська і параолімпійська - будуть виборювати перемогу України у світовому спорті. На сьогоднішній день закону про використання, перевезення і зберігання спортивної зброї немає. Зараз під загрозою виступ наших двох команд", - наголосив Сушкевич.

Як відомо, Україна - єдина в Європі країна, яка за весь час своєї незалежності продовжує жити без збройового законодавства взагалі. Обіг цивільної зброї в країні регламентує лише внутрішній наказ №622 від 21.08.98.

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяВерховна Рада
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