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Рада на законодательном уровне закрепила понятие "спортивное оружие"

Пятница, 19 января 2018, 04:45

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте", и на законодательном уровне закрепила понятие "спортивное оружие".

За принятие законопроекта №6120 проголосовало 238 депутатов, передает "Укринформ".

Депутаты определили, что ''спортивное оружие - это сертифицированное в установленном законодательством порядке огнестрельное (кроме боевого) или пневматическое стрелковое, выхолощенное (охолощенное) и холодное оружие, которое предназначено исключительно для поражения целей во время проведения спортивных мероприятий, параметры и характеристики которого зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, признанных в Украине''.

Депутаты также дополнили новой частью статью 48 Закона: приобретение, хранение, перевозка и использование спортивного оружия, боеприпасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов осуществляются в соответствии с законодательством субъектами сферы физической культуры и спорта

Во время обсуждения законопроекта президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич призвал депутатов поддержать законопроект из-за существования угрозы срыва участия украинских команд на соревнованиях в Корее.

"Через месяца полтора вы будете смотреть в Корее как две команды - олимпийская и паралимпийская - будут бороться за победу Украины в мировом спорте. На сегодняшний день закона об использовании, перевозке и хранении спортивного оружия нет. Сейчас под угрозой выступление наших двух команд", - подчеркнул Сушкевич.

Как известно, Украина - единственная в Европе страна, которая за все время своей независимости продолжает жить без оружейного законодательства вообще. Оборот гражданского оружия в стране регламентирует только внутренний приказ №622 от 21.08.98.

Темы: оружиеВерховная Рада
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