В Україні від кору загинула восьма людина
Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що 18 січня в Україні від кору загинула ще одна дитина.
Про це вона сказала з трибуни парламенту під час години запитань до уряду.
"Вчора стало відомо про ще одну смерть від кору. Це дитина, яка не була вакцинована. Це восьмий випадок смерті з моменту спалаху кору", - повідомила Супрун.
Вона додала, що на сьогодні не існує лікування від кору. Діти та дорослі хворіють на кір дуже важко. І лише вакцинація створює імунітет від цієї хвороби.
Супрун зазначила, що серед вакцинованого населення немає жодного смертельного випадку.
За її словами, у 2017 році було зареєстровано 4782 випадки кору, а за два тижні 2018 року - 1285.
Раніше повідомлялося, що загалом від 2017 року внаслідок кору померли 7 людей, із них 4 – діти.
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