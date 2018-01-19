В Україні від кору загинула восьма людина

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що 18 січня в Україні від кору загинула ще одна дитина.

Про це вона сказала з трибуни парламенту під час години запитань до уряду.

"Вчора стало відомо про ще одну смерть від кору. Це дитина, яка не була вакцинована. Це восьмий випадок смерті з моменту спалаху кору", - повідомила Супрун.

Вона додала, що на сьогодні не існує лікування від кору. Діти та дорослі хворіють на кір дуже важко. І лише вакцинація створює імунітет від цієї хвороби.

Супрун зазначила, що серед вакцинованого населення немає жодного смертельного випадку.

За її словами, у 2017 році було зареєстровано 4782 випадки кору, а за два тижні 2018 року - 1285.

Раніше повідомлялося, що загалом від 2017 року внаслідок кору померли 7 людей, із них 4 – діти.

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