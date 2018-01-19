Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні від кору загинула восьма людина

П'ятниця, 19 січня 2018, 09:18

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що 18 січня в Україні від кору загинула ще одна дитина.

Про це вона сказала з трибуни парламенту під час години запитань до уряду.

"Вчора стало відомо про ще одну смерть від кору. Це дитина, яка не була вакцинована. Це восьмий випадок смерті з моменту спалаху кору", - повідомила Супрун.

Вона додала, що на сьогодні не існує лікування від кору. Діти та дорослі хворіють на кір дуже важко. І лише вакцинація створює імунітет від цієї хвороби.

Супрун зазначила, що серед вакцинованого населення немає жодного смертельного випадку.

За її словами, у 2017 році було зареєстровано 4782 випадки кору, а за два тижні 2018 року - 1285.  

Раніше повідомлялося, що загалом від 2017 року внаслідок кору померли 7 людей, із них 4 – діти.

Читайте також:

Якою є ситуація з кором в Україні, та як уберегтися від цієї недуги?

Що робити дітям і дорослим, які не були вчасно щеплені від кору

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
МОЗ
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Останні новини
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, загинула жінка – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
11:10
інфографіка58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії, навіть без допомоги Заходу
11:03
Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі
10:40
"Він пішов на партизанство заради дітей". Історія родини, батька якої вбили росіяни
10:38
Із червня українці отримали 137 тисяч дозволів на реєстрацію зброї
Усі новини...
Реклама: