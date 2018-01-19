Апеляцію Саакашвілі знову відклали

Апеляційний суд Києва переніс засідання з розгляду апеляційної скарги на відмову призначити запобіжний захід лідеру партії "Рух нових сил" Міхеїлу Саакашвілі на 26 січня.

Як пояснив у залі суду Саакашвілі, засідання перенесли у зв’язку з "подіями у родині одного з суддів", передає "Радіо Свобода".

Як передає "Інтерфакс-Україна", в одного з трьох суддів колегії померла близька людина.

При цьому політик скористався присутністю ЗМІ і зробив заяву про інцидент в Одесі, який стався напередодні.

"Сьогодні у нас Водохреще, багато людей це святкують – і я теж. Але хтось в ополонці, а хтось – у суді. Я вітаю депутатів, які прийшли також, я вітаю Валентина Наливайченка…", – сказав Саакашвілі.

"На допити я регулярно з’являюся. Вчора я закритою трасою Одеса – Київ повернувся", – додав він.

Розгляд апеляції переносять уже не вперше. 11 січня засідання не відбулося через неявку депутатів Верховної Ради, які заявили про готовність взяти Саакашвілі на поруки.

22 грудня минулого року перенесли через те, що матеріали справи ще не надійшли до апеляційної інстанції, а на початку січня перенесли у зв’язку з тим, що не всі з 12 народних депутатів, які раніше заявляли про готовність взяти Саакашвілі на поруки, з’явилися на засідання суду.

5 грудня минулого року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Після цього Сергій Курченко заявив, що не знайомий з Міхеїлом Саакашвілі.

Саакашвілі затримали 8 грудня 2017 року на квартирі одного з його прихильників. Його підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про "сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності".

Суд 11 грудня не задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід для Міхеїла Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура подала апеляційну скаргу на це рішення.