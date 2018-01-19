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Саакашвілі розповів, що його американську картку арештували

П'ятниця, 19 січня 2018, 10:26

Міхеіл Саакашвілі заявляє, що 18 січня влада заважала йому проводити зустріч в Одесі, а суд у Києві арештував його закриту американську банківську картку.

Лідер партії "Рух нових сил" виступив перед журналістами в Апеляційному суді Києва, де не відбувся розгляд апеляції прокуратури на запобіжний захід Саакашвілі.

"Вчора в Одесі я проводив регулярну зустріч із нашими прихильниками, ми говорили про підбір 300 "спартанців" (для зміни влади – ред.). Зустріч була призначена в готелі "Чорне море" о 6 годині. О 2-й годині дня готель повідомив, що зустріч скасовано", – сказав політик.

"Організатори домовилися з "Паладіумом". За півгодини директору "Паладіуму" зателефонував начальник СБУ Одеської області і сказав, що його заклад закриють, якщо вони допустять там нашу зустріч. Після цього зустріч вирішили провести під виглядом IT-зустрічі в іншому готелі – там вимкнули світло", – повідав він.



Саакашвілі сказав, що він зайшов через чорний хід, щоб адміністрація не бачила, хто проводить конференцію. Але коли побачили його, вимкнули світло в залі, а потім і в усьому готелі – "і всі дві години його не було, люди світили мобільниками".

"Порошенко, не соромно вам? Яка різниця між Вами і Путіним? Так само Путін чинить із Навальним! Але Україна – не Росія, і українці довго це не терпітимуть", – заявив лідер РНС.

Саакашвілі заявив, що його люди всі підступи проти нього документують – щоб потім притягнути винних до суду.

"У них немає справи і доказів... Суд переноситься вже 5-й раз. За весь час мене допитали лише раз – і всі питання були політичними: що ви збираєтеся робити? Вони хочуть, щоб замість того, щоб разом з людьми змінювати країну, я весь свій час витрачав в судових залах і в темних кабінетах совкового СБУ", – заявив він.

"У понеділок (22 січня – ред.) головний для них суд в Апеляційному суді – за яким припиняють мій статус в Україні та можуть мене депортувати... У них головна проблема, що я взагалі перебуваю в країні", – сказав Саакашвілі.

Він також розповів: "Знайшли у мене під час обшуку картку, якою я користувався в Америці. Але коли я виїхав з Америки, я цей рахунок закрив... Вони знайшли цю картку і вчора Печерський суд наклав арешт на мою американську картку. Яка не діє і рахунок на яку закрито. Вони зняли копію і наклали арешт на мій американський рахунок".

"Дегенерати! Прокуратура три тижні займалася тим, що накладала арешт на мою карту! Ви уявляєте, з якими некваліфікованими шарлатанами ми маємо справу! Ви розумієте, в чиїх руках доля країни!", – заявив Саакашвілі.



Тому важливо в понеділок о 10 ранку бути в суді, сказав він.

"Вони хочуть мене закрити, щоб я не спілкувався з людьми, щоб я припинив політичну діяльність. Що б вони не робили, ми переможемо", – упевнений Саакашвілі.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліОдесаСБУсуд
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