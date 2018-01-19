Стало відомо, коли в НБУ може з'явитися новий голова

Верховна Рада може розглянути проект постанови про призначення Якова Смолія на посаду голови Національного банку наступного пленарного тижня, 6-9 лютого.

Таке припущення зробив перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів і банківської діяльності Михайло Довбенко, передає "Укрінформ".

За його словами, в цей же період очікується звіт чинного очільника НБУ Валерії Гонтаревої.

"Ми можемо очікувати її (Валерії Гонтаревої - ред.) звіту 6-7 лютого, і після звіту і прийняття рішення щодо проекту постанови про звільнення може бути розгляд кадрового питання про Якова Смолія", - сказав депутат.

Він повідомив, що звіт чинний голова НБУ вже підготувала.

"Наскільки мені відомо, вона (Гонтарева - ред.) такий звіт підготувала. Мені відомо, що вона не проти виступити. Наскільки мені відомо, у неї є в планах у перших числах лютого поїздки за межі країни, але я думаю, що ми утрясемо ці речі і, швидше всього, вона внесе корекції у свій графік з тим, щоб відзвітувати в парламенті", - сказав Довбенко.

Нардеп зазначив, що комітет планує 5 лютого провести засідання і запросити на нього Смолія, щоб ознайомитися з його баченням розвитку банківської системи і розглянути подання президента на його призначення.

Як відомо, у Верховній Раді зареєстрували проект постанови, якою президент Петро Порошенко пропонує парламенту призначити головою Національного банку України Якова Смолія замість Валерії Гонтаревої.