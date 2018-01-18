Порошенко визначився з керівником Нацбанку

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Четвер, 18 січня 2018, 18:53

Президент Петро Порошенко пропонує парламенту призначити Якова Смолія главою Національного банку України.

Відповідний проект постанови зареєстрований на сайті Верховної Ради, передає Економічна правда.

Також у парламент внесена постанова, якою пропонується звільнити чинну голову Національного банку Валерію Гонтареву з займаної посади.

Раніше серед претендентів на посаду голови НБУ називали Смолія і главу правління "Райффайзен банк Аваль" Володимира Лавренчука. Однак більш ймовірним кандидатом називали саме Смолія.

У грудні Смолій заявив, що не буде продовжувати виконувати обов'язки голови НБУ, якщо парламент не підтримає його кандидатуру в разі внесення її президентом.

Читайте також інтерв'ю Смолія для ЕП за посиланням.

Теми: НБУ Порошенко Гонтарева
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