МВФ нагадав про антикорупційний суд та анонсував зустріч з Порошенком

В Міжнародному валютному фонді (МВФ) продовжують наполягати на перегляді законопроекту про антикорупційний суд.

Про це заявив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс під час брифінгу, передає Європейська правда.

"У листі, який було надіслано органам влади України, висловлена стурбованість МВФ щодо відповідності деяких положень законопроекту до зобов'язань України за программою (співпраці з МВФ – ред) і до рекомендацій Венеціанської комісії. Тепер ми сподіваємося, ща влада врахує ці побоювання з боку співробітників МВФ та змінить законопроект між читаннями в парламенті" - сказав він.

Нагадаємо, МВФ звернувся до голови адміністрації президента Ігоря Райніна, розраховуючи, що президент Порошенко подасть до Ради виправлений закон. Це викликало критику Банкової, де заявили, що не мають наміру подавати новий законопроект.

Водночас остання заява Джеррі Райса свідчить про вимогу змінити поданий законопроект між читаннями.

"Зважаючи на вплив на макроекономічні показники, створення антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії з самого початку було вагомою частиною програми співпраці МВФ з Україною" - нагадав Райс.

Крім того, він анонсував зустріч директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард з президентом Петром Порошенком на формі у Давосі.

"Мадам Лагард і президент Порошенко планують зустрітися в Давосі, як вони робили це під час попередніх форумів. Що вони обговорять? Це вже як вони самі вирішать. Але я думаю, що вони обговорять останні події та перспективи реформ в Україні" - сказав Райс.