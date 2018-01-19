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МВФ напомнил об антикоррупционном суде и анонсировал встречу с Порошенко

Пятница, 19 января 2018, 11:38
МВФ напомнил об антикоррупционном суде и анонсировал встречу с Порошенко

В Международном валютном фонде (МВФ) продолжают настаивать на пересмотре законопроекта об антикоррупционном суде.

Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс во время брифинга, передает Европейская правда.

"В письме, которое было отправлено органам власти Украины, выражена обеспокоенность МВФ соответствием некоторых положений законопроекта обязательствам Украины по программе (МВФ - ред) и рекомендациям Венецианской комиссии. Теперь мы надеемся, что власти учтут эти опасения со стороны сотрудников МВФ и изменят законопроект между чтениями в парламенте ", - сказал он.

Напомним, МВФ обратился к главе администрации президента Игорю Райнину, рассчитывая, что президент Порошенко подаст в Раду исправленный закон. Это вызвало критику Банковой, где заявили, что не намерены подавать новый законопроект.

В то же время последнее заявление Джерри Райса свидетельствует о требовании изменить подан законопроект между чтениями.

"Учитывая влияние на макроэкономические показатели, создание антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии с самого начала было весомой частью программы сотрудничества МВФ с Украиной" - напомнил Райс.

Кроме того, он анонсировал встреча директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард с президентом Петром Порошенко на форме в Давосе.

"Мадам Лагард и президент Порошенко планируют встретиться в Давосе, как они делали это во время предыдущих форумов. Что они обсудят? Это уж как они сами решат. Но я думаю, что они обсудят последние события и перспективы реформ в Украине ", - сказал Райс.

Темы: МВФПорошенкоАнтикоррупционный судреформы
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