У центрі Одеси спецоперація зі стріляниною, є загиблий - ЗМІ
У центрі Одеси правоохоронці затримують озброєних злочинців.
Про це у п’ятницю повідомляє місцеве видання Думская.
Згідно з повідомленням, є поранені і загиблий.
Затримання відбувається біля школи №122 на вулиці Новосельського, 48.
"Очевидці повідомляють про стрілянину і поранених співробітників поліції. Одна людина, судячи з усього, загинула", - пише видання.
"Інтерфакс-Україна" з посиланням на очевидців вказує, що перестрілка сталася на вул. Старопортофранківській в центрі Одеси.
"За даними очевидців, в результаті перестрілки мінімум одна людина була убита (його накрите тіло було видно під час прямої трансляції одного з очевидців). Крім того, за різними даними було поранено від 2 до 4 осіб, в т.ч. мінімум двоє поліцейських", - пише Інтерфакс.
При цьому офіційної інформації щодо події поки немає.
"Українській правді" в Одеській поліції не змогли надати деталі, зазначивши, що працівники поліції виїхали на місце і з'ясовують обставини.