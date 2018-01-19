У центрі Одеси спецоперація зі стріляниною, є загиблий - ЗМІ

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П'ятниця, 19 січня 2018, 16:05

У центрі Одеси правоохоронці затримують озброєних злочинців.

Про це у п’ятницю повідомляє місцеве видання Думская.

Згідно з повідомленням, є поранені і загиблий.

Затримання відбувається біля школи №122 на вулиці Новосельського, 48.  

"Очевидці повідомляють про стрілянину і поранених співробітників поліції. Одна людина, судячи з усього, загинула", - пише видання.

"Інтерфакс-Україна" з посиланням на очевидців вказує, що перестрілка сталася на вул. Старопортофранківській в центрі Одеси.

"За даними очевидців, в результаті перестрілки мінімум одна людина була убита (його накрите тіло було видно під час прямої трансляції одного з очевидців). Крім того, за різними даними було поранено від 2 до 4 осіб, в т.ч. мінімум двоє поліцейських", - пише Інтерфакс.

При цьому офіційної інформації щодо події поки немає.

"Українській правді" в Одеській поліції не змогли надати деталі, зазначивши, що працівники поліції виїхали на місце і з'ясовують обставини.

 
 
 

Українська правда
Теми: Одеса кримінал поліція
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