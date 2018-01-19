В центре Одессы спецоперация со стрельбой, есть погибший - СМИ

В центре Одессы правоохранители задерживают вооруженных преступников.



Об этом в пятницу сообщает местное издание Думская.



Согласно сообщению, есть раненые и погибший.



Задержание происходит у школы №122 на улице Новосельского, 48.



"Очевидцы сообщают о стрельбе и раненых сотрудников полиции. Один человек, судя по всему, погиб", - пишет издание.



"Интерфакс-Украина" со ссылкой на очевидцев указывает, что перестрелка произошла на ул. Старопортофранковской в ​​центре Одессы.



"По данным очевидцев, в результате перестрелки минимум один человек был убит (его накрыто тело было видно во время прямой трансляции одного из очевидцев). Кроме того, по разным данным было ранено от 2 до 4 человек, в т.ч. минимум двое полицейских ", - пишет Интерфакс.



При этом официальной информации о происшествии пока нет.



"Украинской правде" в Одесской полиции не смогли предоставить детали, отметив, что работники полиции выехали на место и выясняют обстоятельства.