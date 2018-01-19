В центре Одессы спецоперация со стрельбой, есть погибший - СМИ

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Пятница, 19 января 2018, 16:05

В центре Одессы правоохранители задерживают вооруженных преступников.

Об этом в пятницу сообщает местное издание Думская.

Согласно сообщению, есть раненые и погибший.

Задержание происходит у школы №122 на улице Новосельского, 48.

"Очевидцы сообщают о стрельбе и раненых сотрудников полиции. Один человек, судя по всему, погиб", - пишет издание.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на очевидцев указывает, что перестрелка произошла на ул. Старопортофранковской в ​​центре Одессы.

"По данным очевидцев, в результате перестрелки минимум один человек был убит (его накрыто тело было видно во время прямой трансляции одного из очевидцев). Кроме того, по разным данным было ранено от 2 до 4 человек, в т.ч. минимум двое полицейских ", - пишет Интерфакс.

При этом официальной информации о происшествии пока нет.

"Украинской правде" в Одесской полиции не смогли предоставить детали, отметив, что работники полиции выехали на место и выясняют обстоятельства.

 
 
 

Обновляется... 

Темы: Одесса криминал полиция
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