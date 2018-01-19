Бойовики 2 рази обстріляли бійців ЗСУ
Впродовж дня зафіксовано 2 обстріли позицій Збройних Сил України.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 19 січня 2018 року.
"На Луганському напрямку, ще посеред ночі, ворог активізувався на Світлодарській дузі і порушив режим припинення вогню неподалік Луганського", - йдеться у повідомленні.
Поблизу цього населеного пункту бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів.
Крім того бойовики влаштували нетривалий обстріл зі стрілецької зброї біля Станиці Луганської.
На інших ділянках української оборони не зафіксовано порушень режиму тиші.