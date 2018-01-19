Бойовики 2 рази обстріляли бійців ЗСУ

Впродовж дня зафіксовано 2 обстріли позицій Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 19 січня 2018 року.

"На Луганському напрямку, ще посеред ночі, ворог активізувався на Світлодарській дузі і порушив режим припинення вогню неподалік Луганського", - йдеться у повідомленні.

Поблизу цього населеного пункту бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів.

Крім того бойовики влаштували нетривалий обстріл зі стрілецької зброї біля Станиці Луганської.

На інших ділянках української оборони не зафіксовано порушень режиму тиші.