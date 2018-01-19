Боевики 2 раза обстреляли бойцов ВСУ

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Пятница, 19 января 2018, 18:34

В течение дня зафиксировано 2 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 19 января 2018 года.

"На Луганском направлении, еще посреди ночи, враг активизировался на Светлодарской дуге и нарушил режим прекращения огня недалеко Луганского", - говорится в сообщении.

Вблизи этого населенного пункта боевики вели огонь из 82-мм минометов.

Кроме того боевики устроили непродолжительный обстрел из стрелкового оружия возле Станицы Луганской.

На других участках украинской обороны не зафиксировано нарушений режима тишины.

Темы: АТО война Донбасс Росcия
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