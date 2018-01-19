Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко зустрінеться з Трампом у Давосі – Клімкін

П'ятниця, 19 січня 2018, 21:20

Президент України Петро Порошенко зустрінеться із своїм американським колегою Дональдом Трампом у Давосі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Інтер", передає "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, президент буде розмовляти з Трампом ...", - сказав Клімкін.

Очільник МЗС розповів, у якому форматі будуть спілкуватися президенти.

"Про що можна розмовляти у форматі спільної зустрічі? Ну, звичайно, вони будуть розмовляти як два президенти. Який сенс обговорювати питання і дуже чутливі питання у форматі якомусь дуже загальному", - зазначив Клімкін.

Крім того, він анонсував свою зустріч з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном у Парижі на наступному тижні.

"З Тіллерсоном (зустрінуся - ред.) в Парижі, там буде багато міністрів, там починається нова ініціатива з контролю за хімічним озброєнням. Саме там буде спілкування, в тому числі з американською делегацією", - підкреслив очільник МЗС.

Як відомо, 20 червня 2017 року Порошенко зустрівся з Трампом у Вашингтоні. За словами Порошенка під час зустрічі було наголошено, що США підтримують і "залишаються відданими Мінським домовленостями".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, загинула жінка – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
11:10
інфографіка58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії, навіть без допомоги Заходу
11:03
Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі
10:40
"Він пішов на партизанство заради дітей". Історія родини, батька якої вбили росіяни
Усі новини...
Реклама: