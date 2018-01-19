Порошенко зустрінеться з Трампом у Давосі – Клімкін

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П'ятниця, 19 січня 2018, 22:20

Президент України Петро Порошенко зустрінеться із своїм американським колегою Дональдом Трампом у Давосі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Інтер", передає "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, президент буде розмовляти з Трампом ...", - сказав Клімкін.

Очільник МЗС розповів, у якому форматі будуть спілкуватися президенти.

"Про що можна розмовляти у форматі спільної зустрічі? Ну, звичайно, вони будуть розмовляти як два президенти. Який сенс обговорювати питання і дуже чутливі питання у форматі якомусь дуже загальному", - зазначив Клімкін.

Крім того, він анонсував свою зустріч з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном у Парижі на наступному тижні.

"З Тіллерсоном (зустрінуся - ред.) в Парижі, там буде багато міністрів, там починається нова ініціатива з контролю за хімічним озброєнням. Саме там буде спілкування, в тому числі з американською делегацією", - підкреслив очільник МЗС.

Як відомо, 20 червня 2017 року Порошенко зустрівся з Трампом у Вашингтоні. За словами Порошенка під час зустрічі було наголошено, що США підтримують і "залишаються відданими Мінським домовленостями".

Теми: Порошенко Трамп
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