Порошенко встретится с Трампом в Давосе - Климкин

Президент Украины Петр Порошенко встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Давосе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер", передает "Интерфакс-Украина".

"Конечно, президент будет разговаривать с Трампом ...", - сказал Климкин.

Глава МИД уточнил, в каком формате будут общаться президенты.

"О чем можно говорить в формате совместной встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем", - отметил Климкин.

Как известным, 20 июня 2017 Порошенко встретился Трампом в Вашингтоне. По словам Порошенко во время встречи было отмечено, что США поддерживают и "остаются преданными минским договоренностям".