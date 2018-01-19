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Порошенко встретится с Трампом в Давосе - Климкин

Пятница, 19 января 2018, 21:20

Президент Украины Петр Порошенко встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Давосе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер", передает "Интерфакс-Украина".

"Конечно, президент будет разговаривать с Трампом ...", - сказал Климкин.

Глава МИД уточнил, в каком формате будут общаться президенты.

"О чем можно говорить в формате совместной встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем", - отметил Климкин.

Кроме того, он анонсировал свою встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Париже на следующей неделе.

"С Тиллерсоном (встречусь - ред.) в Париже, там будет много министров, там начинается новая инициатива по контролю за химическим вооружением. Там будет общение, в том числе с американской делегацией", - подчеркнул глава МИД.

Как известным, 20 июня 2017 Порошенко встретился Трампом в Вашингтоне. По словам Порошенко во время встречи было отмечено, что США поддерживают и "остаются преданными минским договоренностям".

Темы: ПорошенкоТрамп
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