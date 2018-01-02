Південна Корея запросила КНДР провести переговори під час ОІ

Південна Корея запропонувала провести переговори на високому рівні з Північною Кореєю під час зимових Олімпійських ігор, які пройдуть в Пхенчхані.

Про це повідомляє AP.

Керівник міністерства об'єднання республіки Корея Чо Монг Йон пропонує провести зустріч 9 січня в прикордонному селі Панмунджом, щоб обговорити олімпійську співпрацю і поліпшення зв'язків.

Раніше керівник КНДР Кім Чен Ин заявив, що Сполучені Штати повинні знати, що ядерні сили його країни в даний час є реальністю, а не загрозою. Він додав, що "ядерна кнопка" завжди на його робочому столі.

Кім Чен Ин заявив про намір направити делегацію КНДР на Олімпійські ігри в південнокорейському Пхенчхані.

Як відомо, Рада Безпеки ООН 22 грудня 2017 року одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.

Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.

Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

КНДР відкидає нові санкції Радбезу ООН.