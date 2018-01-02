Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Південна Корея запросила КНДР провести переговори під час ОІ

Вівторок, 2 січня 2018, 06:54

Південна Корея запропонувала провести переговори на високому рівні з Північною Кореєю під час зимових Олімпійських ігор, які пройдуть в Пхенчхані.

Про це повідомляє AP.

Керівник міністерства об'єднання республіки Корея Чо Монг Йон пропонує провести зустріч 9 січня в прикордонному селі Панмунджом, щоб обговорити олімпійську співпрацю і поліпшення зв'язків.

Раніше керівник КНДР Кім Чен Ин заявив, що Сполучені Штати повинні знати, що ядерні сили його країни в даний час є реальністю, а не загрозою. Він додав, що "ядерна кнопка" завжди на його робочому столі.

Кім Чен Ин заявив про намір направити делегацію КНДР на Олімпійські ігри в південнокорейському Пхенчхані.

Як відомо, Рада Безпеки ООН 22 грудня 2017 року одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.

Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.

Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

КНДР відкидає нові санкції Радбезу ООН.

Теми: КНДРПівденна КореяОлімпіадаядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
КНДР
КНДР заявляє, що вдруге запускала свою найновішу балістичну ракету
КНДР запустила чергову балістичну ракету в Японське море
США приділяють "пильну увагу" військовій співпраці КНДР і Росії – Держдеп
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: