Учасники пікету щодо Ноздровської вимагають зустрічі з Луценком

Активісти, які пікетують управління поліції Київщини з вимогою покарати вбивц юристки Ірини Ноздровської, хочуть поспілкуватися з генеральним прокурором Юрієм Луценком.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

За його словами, один з активістів від ініціативної групи закликав частину людей піти до Генпрокуратури. Але люди не йдуть, натомість вони вимагають щоб до них приїхав генпрокурор Юрій Луценко.

Зараз тут близько 250 людей.

Всі чекають виходу ініціативної групи з представниками поліції. Хочуть почути від них, як проходить слідство.

Під будівлю ГУ НП у Київській області приїхав лідер руху ОУН Микола Коханівський.

За інформацією кореспондента, люди, що зібралися, налаштовані рішуче й вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Вони також готують колективне звернення листом на ім'я Авакова з вимогою відставки всього Вишгородського управління поліції.

Близько 15:00 до будівлі стягнули додаткові сили поліції, вони стоять біля іншого входу.

Активісти вшанували хвилиною мовчання пам'ять Ноздровської. Людей трохи поменшало. Зараз тут близько 100 пікетувальників.

О 21:30 ініціативна група разом з поліцією оголосять всі деталі слідства. Юрій Тебенко, член ініціативної групи, яка налічує 10 людей, заявив, що це відбудеться у Вишгородському райвідділку.

Людей просять лишатися. Одні пропонують ставити намети, інші відговорюють.

Як відомо, у вівторок близько 250 блогерів, журналістів, громадських активістів і просто небайдужих людей зібралися під будівлею Головного управління Нацполіції Київської області. Вони вимагають від правоохоронців знайти вбивць юристки Ірини Ноздровської, яка вимагала у суді покарання для племінника голови Вишгородського районного суду за те, що він у стані наркотичного сп’яніння збив на смерть її сестру.