США бачать в Росії і Китаї зростаючу загрозу

Росія і Китай є "державами-ревізіоністами", які прагнуть створити світ, що відповідає їхнім "авторитарним" моделям.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, представляючи концепцію стратегії національної оборони, пише DW.com.

Автори 11-сторінкового документа звинувачують Москву в "порушенні кордонів з сусідніми державами", нагадуючи про конфлікт на сході України і анексію Криму. Росія прагне отримати можливість втручатися в рішення своїх сусідів, що приймаються в сфері економіки, дипломатії і політики безпеки, зазначають в Пентагоні.

У свою чергу, Китай звинувачується в "розбійницькій економічній політиці", що проводиться для залякування сусідніх держав, а також мілітаризації Південно-Китайського моря.

Заступник помічника міністра оборони Елбрідж Колбі відзначив, що концепція не має на увазі курс на конфронтацію з РФ і КНР, а лише визнає ту обставину, що останнім часом посилилося військове "суперництво" з цими двома країнами.

Разом з тим автори концепту оборонної стратегії відзначають важливість міжнародних альянсів, в тому числі НАТО. У Пентагоні знову закликають членів Північноатлантичного альянсу виконувати взяті на себе зобов'язання і вносити до бюджету організації не менше 2 відсотків ВВП своїх країн.