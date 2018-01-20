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США видят в России и Китае растущую угрозу

Суббота, 20 января 2018, 00:10

Россия и Китай являются "державами-ревизионистами", которые стремятся создать мир, соответствующий их "авторитарным" моделям.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, представляя концепцию стратегии национальной обороны, пишет DW.com.

Авторы 11-страничного документа обвиняют Москву в "нарушении границ с соседними государствами", напоминая о конфликте на востоке Украины и аннексии Крыма. Россия стремится получить возможность вмешиваться в решения своих соседей, принимаемые в сфере экономики, дипломатии и политики безопасности, отмечают в Пентагоне.

В свою очередь, Китай обвиняется в "разбойничьей экономической политике", проводимой для запугивания соседних государств, а также милитаризации Южно-Китайского моря.

Заместитель помощника министра обороны Элбридж Колби отметил, что концепция не подразумевает курс на конфронтацию с РФ и КНР, а лишь признает то обстоятельство, что в последнее время усилилось военное "соперничество" с этими двумя странами.

Вместе с тем авторы концепта оборонной стратегии отмечают значимость международных альянсов, в том числе НАТО. В Пентагоне вновь призывают членов Североатлантического альянса выполнять взятые на себя обязательства и вносить в бюджет организации не менее 2 процентов ВВП своих стран.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияКитайСША
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