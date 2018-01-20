Кремлівські боти в twitter активізувалися на захист Трампа

1125 переглядів
Субота, 20 січня 2018, 02:10

Контрольовані Кремлем акаунти в Twitter приєднались до вимог республіканців опублікувати засекречений меморандум, який нібито доводить, що ФБР і Мін'юст упереджено ставилися до президента США Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

Вимога опублікувати документ поширювалась з хештегом #releasethememo. За 24 години, як зазначає дослідний центр Фонд Маршалла, використання хештега збільшилося на 315,5 відсотка за допомогою акаунтів у Twitter, які є, або підозрююються в тому, що вони знаходяться під контролем Кремля.

При цьому наголошується, що немає ніяких доказів того, що дії республіканців і росіян скоординовані.

Йдеться про меморандум, складений за дорученням голови Комітету розвідки Палати представників США республіканця Девіна Нуньєса.

За словами джерела в комітеті, меморандум містить "надзвичайно секретний" матеріал про розслідування урядом США можливої ​​змови між передвиборчою кампанією Трампа і Росією.

Деякі республіканці припускають, що меморандум показує, що ФБР і міністерство юстиції упереджено ставляться до президента і разом з розвідувальними агентствами США протиправно стежили за членами команди Трампа у 2016 році.

Теми: США Росія соцмережі Трамп
powered by lun.ua
По темі
США бачать в Росії і Китаї зростаючу загрозу 20 січня 2018, 01:10
Пентагон визнав протидію Росії і Китаю основою оборонної стратегії 19 січня 2018, 19:49
Тіллерсон наступного тижня обговорить із європейцями ситуацію в Україні 19 січня 2018, 09:38
Усі новини
Головні новини
Доба в АТО: 7 обстрілів, бійці ЗСУ затримали диверсанта
Геращенко: Всі розмови, що закон по Донбасу перекреслює Мінськ - це словоблуддя
У поліції розповіли деталі перестрілки в Одесі
В Одесі після перестрілки затримали двох людей
Усі новини
афіша

Афіша подій 19-21 січня

У київському метро зняли рекламу про метро Лондона