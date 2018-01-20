Кремлёвские боты в twitter активизировались в защиту Трампа

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Суббота, 20 января 2018, 02:10

Контролируемые Кремлем аккаунты в Twitter присоединились к требованиям республиканцев опубликовать засекреченный меморандум, который якобы доказывает, что ФБР и Минюст предвзято относились к президенту США  Дональду Трампу.

Об этом пишет Reuters.

Требование опубликовать документ распространялось с хэштегом #releasethememo. За 24 часа, как отмечает исследовательский центр Фонд Маршалла, использование хэштага увеличилось на 315,5 процента с помощью аккаунтов в Twitter, известных или подозреваемых в том, что они находятся под контролем Кремля.

При этом отмечается, нет никаких доказательств того, что действия республиканцев и россиян скоординированы.

Речь идет о меморандуме, составленном по поручению председателя Комитета разведки Палаты представителей США республиканца Девина Нуньеса.

По словам источника в комитете, меморандум содержит "чрезвычайно секретный" материал о расследовании правительством США возможного сговора между предвыборной кампанией Трампа и Россией.

Некоторые республиканцы предполагают, что меморандум показывает, что ФБР и министерство юстиции предвзято относятся к президенту и вместе с разведывательными агентствами США противоправно следили за членами команды Трампа в 2016 году.

Темы: США Росcия соцсети Трамп
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