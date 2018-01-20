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Росія створює окремий банк для обслуговування оборонки

Субота, 20 січня 2018, 02:24

У зв'язку з санкціями Москва створює банк, який буде використовувати для фінансування своєї оборонної промисловості.

Про це пише Financial Times.

Центральний банк Росії заявив, що "Промсвязьбанк", дев'ятий за величиною банк Росії, стане "банком спеціального призначення для обслуговування підприємств військово-промислового комплексу".

В кінці минулого року Центральний банк ввів тимчасову адміністрацію в Промсвязьбанк, щоб запобігти його краху. За попередніми оцінками, банку, ймовірно, буде потрібно до 200 млрд рублів (3,5 млрд доларів) рекапіталізації.

Створення нового банку для обслуговування оборонки обговорюється в Кремлі в рамках заходів з ухилення від нових санкцій США.

"Промсвязьбанк", ймовірно, займеться кредитуванням сектора оборони замість Сбєрбанка і ВТБ, вважає аналітик Fitch Ratings Олександр Данилов.

"Вони не хочуть, щоб вони потрапляли під санкції. Це очевидно", - сказав він

Як Сбєрбанк, так і ВТБ підпадають під обмеження на залучення капіталу на заході, але, на відміну від більшої частини російського оборонного сектора, не потрапляють в чорний список.

Як повідомлялося, Альфа-Банк, найбільший приватний банк в Росії, заявив в цьому місяці, що він більше не буде працювати з російськими компаніями оборонної промисловості.

"Промсвязьбанк", ймовірно, зіткнеться з такими ж обмеженнями, як "Росія" і SMP, два банки, що належать друзям Путіна, які не можуть використовувати Visa і MasterCard і не можуть здійснювати операції в іноземній валюті, вважає експерт.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіясанкції
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