Россия создает отдельный банк для обслуживания оборонки

В связи с санкциями Москва создает банк, который будет использовать для финансирования своей оборонной промышленности.

Об этом пишет Financial Times.

Центральный банк России заявил, что Промсвязьбанк, девятый по величине банк России, станет "банком специального назначения для обслуживания предприятий военно-промышленного комплекса".

В конце прошлого года Центральный банк ввел временную администрацию в Промсвязьбанк, чтобы предотвратить его крах. По предварительным оценкам, банку, вероятно, потребуется до 200 млрд рублей (3,5 млрд долларов) рекапитализации.

Создание нового банка для обслуживания оборонки обсуждается в Кремле в рамках мер по уклонению от новых санкций США.

Промсвязьбанк, вероятно, займется кредитованием сектора обороны вместо Сбербанка и ВТБ, считает аналитик Fitch Ratings Александр Данилов.

"Они не хотят, чтобы они попадали под санкции. Это очевидно", - сказал он

Как Сбербанк, так и ВТБ подлежат ограничениям на привлечение капитала на западе, но, в отличие от большей части российского оборонного сектора, не попадают в черный список.

Как сообщалось, Альфа-Банк, крупнейший частный банк в России, заявил в этом месяце, что он больше не будет работать с российскими компаниями оборонной промышленности.

Промсвязьбанк, вероятно, столкнется с такими же ограничениями, как Россия и SMP, два банка, принадлежащие друзьям Путина, которые не могут использовать Visa и MasterCard и не могут совершать операции в иностранной валюте, считает эксперт.