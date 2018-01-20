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Twitter повідомить майже 700 тис користувачів про те, що вони читали пропаганду РФ

Субота, 20 січня 2018, 04:17

Компанія Twitter Inc, яка вивчає втручання Росії у вибори в США в 2016 році, повідомить деяких своїх користувачів про те, чи піддавалися вони впливу контенту, створеного російською пропагандистською службою.

Про це пише Reuters.

Компанія заявила, що відправить електронною поштою повідомлення 677 775 жителям США, які стежили, ретвітили або лайкали контент зі сторінок, пов'язаних з російським Агентством інтернет-досліджень (фабрикою тролів) під час виборів.

У Twitter додали, що, оскільки вони вже заблокували ці облікові записи, відповідний контент вже не є загальнодоступним на сайті.

У вересні компанія повідомила, що тимчасово заблокувала близько 200 облікових записів, пов'язаних з Росією, а в жовтні закрила платні оголошення від Russia Today і Sputnik.

Теми: СШАРосіяпропагандасоцмережі
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