Twitter уведомит почти 700 тыс пользователей о том, что они читали пропаганду РФ

Компания Twitter Inc, которая изучает вмешательство России в выборы в США в 2016 году, уведомит некоторых своих пользователей о том, подвергались ли они воздействию контента, созданного российской пропагандистской службой.

Об этом пишет Reuters.

Компания заявила, что отправит по электронной почте уведомления 677 775 жителям США, которые следили, ретвиттили или лайкали контент со страниц, связанных с российским Агентством интернет-исследований (фабрикой троллей) во время выборов.

В Twitter добавили, что, поскольку они уже заблокировали эти учетные записи, соответствующий контент уже не является общедоступным на сайте.

В сентябре компания сообщила, что временно заблокировала около 200 учетных записей, связанных с Россией, а в октябре закрыла платные объявления от Russia Today и Sputnik.