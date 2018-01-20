Facebook визначатиме надійність джерел новин через опитування

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Субота, 20 січня 2018, 06:21

Соціальна мережа Facebook буде запитувати у користувачів про те, яким новинним ресурсам вони більше довіряють.

Про це йдеться в повідомленні засновника соцмережі і керівника компанії Facebook Inc. Марка Цукерберга, пише BBC.

У майбутньому в стрічці користувачів будуть частіше з'являтися повідомлення з надійних джерел інформації.

"У сучасному світі дуже багато погоні за сенсаціями, дезінформації та поляризації [точок зору]", - написав Цукерберг.

В ході опитувань про якість обслуговування Facebook буде запитувати зареєстрованих в ньому людей, чи знайомі вони з тим чи іншим джерелом новин, а також, наскільки вони йому довіряють, розповів Цукерберг.

Деякі мас-медіа "користуються довірою своїх читачів або глядачів, тоді як іншим довіряють більш широкі верстви суспільства, в тому числі ті люди, які за ними не стежать", написав глава соцмережі.

Перші опитування пройдуть на наступному тижні.

Озвучена Цукербергом методика вимірювання надійності далека від ідеалу: так, ЗМІ, яким довіряє більшість населення, не обов'язково відповідають журналістським стандартам, зазначає американське інтернет-видання Slate.

В даний час новини складають близько 5% від усіх повідомлень в стрічці користувачів Facebook, йдеться в пості засновника соцмережі.

В майбутньому ця частка знизиться до 4% за рахунок того, що користувачам будуть частіше показуватися повідомлення від їхніх знайомих і рідних.

Теми: facebook соцмережі
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