Facebook визначатиме надійність джерел новин через опитування
Соціальна мережа Facebook буде запитувати у користувачів про те, яким новинним ресурсам вони більше довіряють.
Про це йдеться в повідомленні засновника соцмережі і керівника компанії Facebook Inc. Марка Цукерберга, пише BBC.
У майбутньому в стрічці користувачів будуть частіше з'являтися повідомлення з надійних джерел інформації.
"У сучасному світі дуже багато погоні за сенсаціями, дезінформації та поляризації [точок зору]", - написав Цукерберг.
В ході опитувань про якість обслуговування Facebook буде запитувати зареєстрованих в ньому людей, чи знайомі вони з тим чи іншим джерелом новин, а також, наскільки вони йому довіряють, розповів Цукерберг.
Деякі мас-медіа "користуються довірою своїх читачів або глядачів, тоді як іншим довіряють більш широкі верстви суспільства, в тому числі ті люди, які за ними не стежать", написав глава соцмережі.
Перші опитування пройдуть на наступному тижні.
Озвучена Цукербергом методика вимірювання надійності далека від ідеалу: так, ЗМІ, яким довіряє більшість населення, не обов'язково відповідають журналістським стандартам, зазначає американське інтернет-видання Slate.
В даний час новини складають близько 5% від усіх повідомлень в стрічці користувачів Facebook, йдеться в пості засновника соцмережі.
В майбутньому ця частка знизиться до 4% за рахунок того, що користувачам будуть частіше показуватися повідомлення від їхніх знайомих і рідних.