Facebook будет определять надежность источников новостей через опрос
Социальная сеть Facebook будет спрашивать у пользователей о том, каким новостным ресурсам они больше доверяют.
Об этом говорится в сообщении основателя соцсети и руководителя компании Facebook Inc. Марка Цукерберга, пишет BBC.
В будущем в ленте пользователей будут чаще появляться сообщения из надежных источников информации.
"В современном мире слишком много погони за сенсациями, дезинформации и поляризации [точек зрения]", - написал Цукерберг.
В ходе опросов о качестве обслуживания Facebook будет спрашивать зарегистрированных в нем людей, знакомы ли они с тем или иным источником новостей, а также, насколько они ему доверяют, рассказал Цукерберг.
Некоторые массмедиа "пользуются доверием своих читателей или зрителей, тогда как другим доверяют более широкие слои общества, в том числе те люди, которые за ними не следят", написал глава соцсети.
Первые опросы пройдут на следующей неделе.
Озвученная Цукербергом методика измерения надежности далека от идеала: так, СМИ, которым доверяет большинство населения, не обязательно соответствуют журналистским стандартам, отмечает американское интернет-издание Slate.
В настоящее время новости составляют около 5% сообщений в ленте пользователей Facebook, говорится в посте основателя соцсети.
В будущем эта доля снизится до 4% за счет того, что пользователям будут чаще показываться сообщения от их знакомых и родных.