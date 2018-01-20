Facebook будет определять надежность источников новостей через опрос

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Суббота, 20 января 2018, 06:21

Социальная сеть Facebook будет спрашивать у пользователей о том, каким новостным ресурсам они больше доверяют.

Об этом говорится в сообщении основателя соцсети и руководителя компании Facebook Inc. Марка Цукерберга, пишет BBC.

В будущем в ленте пользователей будут чаще появляться сообщения из надежных источников информации.

"В современном мире слишком много погони за сенсациями, дезинформации и поляризации [точек зрения]", - написал Цукерберг.

В ходе опросов о качестве обслуживания Facebook будет спрашивать зарегистрированных в нем людей, знакомы ли они с тем или иным источником новостей, а также, насколько они ему доверяют, рассказал Цукерберг.

Некоторые массмедиа "пользуются доверием своих читателей или зрителей, тогда как другим доверяют более широкие слои общества, в том числе те люди, которые за ними не следят", написал глава соцсети.

Первые опросы пройдут на следующей неделе.

Озвученная Цукербергом методика измерения надежности далека от идеала: так, СМИ, которым доверяет большинство населения, не обязательно соответствуют журналистским стандартам, отмечает американское интернет-издание Slate.

В настоящее время новости составляют около 5% сообщений в ленте пользователей Facebook, говорится в посте основателя соцсети.

В будущем эта доля снизится до 4% за счет того, что пользователям будут чаще показываться сообщения от их знакомых и родных.

Темы: facebook соцсети
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