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Twitter знайшов кілька тисяч акаунтів російської "фабрики тролів"

Субота, 20 січня 2018, 06:04

Число акаунтів, пов'язаних з "Агентством інтернет-досліджень" з Петербурга, збільшилося до 3814.

Про це пише DW.com.

Соціальна мережа Twitter виявила численні керовані з Росії акаунти, з яких під час президентської кампанії 2016 року в США поширювалася інформація, спрямована на маніпуляцію громадською думкою.

Згідно з результатами нового дослідження, число акаунтів, пов'язаних з "Агентством інтернет-досліджень" з Петербурга, збільшилося з 1062 до 3814, повідомив представник Twitter.

З них було відправлено близько 176 тисяч повідомлень.

За даними компанії, твіти, які розсилалися з цих акаунтів, слідували, як правило, одному зразку: нагнітати конфлікти між політичними та етнічними групами в США.

Крім того, Twitter виявив нові 13500 автоматичних акаунтів, які використовувалися для більш широкого розповсюдження інформації. В цілому компанія нарахувала близько 50 тисяч таких ботів.

 "Агентство інтернет-досліджень", відоме як "фабрика тролів", вважають однією з компаній, які впливають на громадську думку в соціальних мережах в інтересах влади Росії.

Російська влада багаторазово заперечувала своє втручання у вибори президента США.

"Українська правда" у Threads

Теми: соцмережіСШАРосіяпропаганда
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