Twitter нашел несколько тысяч аккаунтов российской "фабрики троллей"

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Суббота, 20 января 2018, 07:04

Число аккаунтов, связанных с "Агентством интернет-исследований" из Петербурга, увеличилось до 3814. 

Об этом пишет DW.com.

Социальная сеть Twitter обнаружила многочисленные управляемые из России аккаунты, с которых во время президентской кампании  2016 года в США распространялась информация, направленная на манипуляцию общественным мнением.

Согласно результатам нового исследования, число аккаунтов, связанных с "Агентством интернет-исследований" из Петербурга, увеличилось с 1062 до 3814, сообщил представитель Twitter.

С них было отправлено около 176 тысяч сообщений.

По данным компании, твиты, которые рассылались с этих аккаунтов, следовали, как правило, одному образцу: нагнетать конфликты между политическими и этническими группами в США.

Кроме того, Twitter обнаружил новые 13500 автоматических аккаунтов, которые использовались для более широкого распространения информации. В общей сложности компания насчитала около 50 тысяч таких ботов.

 "Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей", считают одной из компаний, которые воздействуют на общественное мнение в социальных сетях в интересах властей России. 

Российские власти многократно отрицали свое вмешательство в выборы президента США.

Темы: соцсети США Росcия пропаганда
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